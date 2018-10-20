В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО оперативника ОП № 21, подозреваемого в избиении задержанного

Вчера, 19 октября, Ленинский райсуд Нижнего Тагила взял под стражу оперуполномоченного ОП № 21 Анатолия Леонова, подозреваемого в избиении задержанного Максима Червоткина. Как сообщает телекомпания «Телекон», Следственный комитет выступил с ходатайством о заключении Леонова под стражу, чтобы тот не смог воспрепятствовать уголовному делу и оказать давление на свидетелей и потерпевшего. В СИЗО оперативник будет находиться до 9 декабря. В ходе проверки выяснилось, что в отделе полиции № 21 был повреждён сервер, на котором хранилась запись с камер видеонаблюдения за то время, когда Червоткин находился в здании.

Напомним, в начале октября в Следственный комитет обратился 33-летний местный житель Максим Червоткин, который заявил, что в ночь на 4 октября его избили в здании отдела. По словам потерпевшего, за день до этого оперуполномоченный Анатолий Леонов пригласил его в ОП № 21 на разговор о якобы неоплаченных штрафах. Но когда он явился в полицию, то Червокина завели в отдельный кабинет, надели наручники и начали избивать, стараясь выбить признательные показания по квартирной краже.

После визита в полицию Червоткин обратился за медицинской помощью в травмпункт. Медики диагностировали у него ушибы почек и зафиксировали ссадины на теле. Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».