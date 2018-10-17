В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело на полицейских, подозреваемых в избиении задержанного в ОП № 21

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении сотрудников полиции ОП № 21. В начале октября в Следственный комитет обратился 33-летний местный житель Максим Червоткин, который заявил, что в ночь на 4 октября его избили в здании отдела. По словам потерпевшего, за день до этого его пригласили в ОП № 21 на разговор о якобы неоплаченных штрафах.

«После работы я поехал в отделение, чтобы понять, о чём идёт речь, — рассказал Максим “Комсомольской правде”. — Сначала всё было нормально и адекватно, оперативник Анатолий Леонов задавал обычные вопросы. Затем он с коллегами стал спрашивать о преступлениях, которые я совершал в последнее время. Я не понимал, о чём идёт речь, на ум приходили только шалости из детства. Мне дали час на размышления, после чего начали разговаривать “по-плохому”. Началось всё с ударов по голове, потом заставляли приседать и отжиматься. Дальше — хуже, стали избивать, надевали пакет на голову. Отпустили они меня в час ночи».

После визита в полицию Червоткин обратился за медицинской помощью в травмпункт и написал заявление в Следственный комитет. В настоящее время мужчина находится в больнице. Медики диагностировали у него ушибы почек и зафиксировали ссадины на теле.

Как рассказал ИА «Все новости» замначальника следственного райотдела СУ СК РФ Сергей Соседков, была проведена проверка, сейчас будут выявляться лица, причастные к совершению преступления. Пока дело заведено в отношении неустановленных сотрудников полиции.

Ранее начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области Валентин Зенков заявил СМИ, что показания Червоткина не соответствуют действительности.

«В последнее время россияне стали злоупотреблять своим правом обращаться в ОВД, надзорные ведомства и СМИ, — рассказал “КП-Екатеринбург” Зенков. — В данном случае “пострадавший” подозревается вовсе не в штрафах, а в краже. По данной статье уже возбуждено уголовное дело. Мы изъяли видеозапись с камер отделения полиции, на которых видно, что никакого избиения не было».

В свою очередь начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых отметил, что если слова Червоткина окажутся правдой, то в отношении виновных последуют санкции как со стороны СК, так и МВД, вплоть до увольнения из органов и привлечения к уголовной ответственности.