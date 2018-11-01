СК объявил в федеральный розыск третьего подозреваемого в избиении мужчины в полицейском участке Нижнего Тагила

В рамках уголовного дела об избиении жителя Нижнего Тагила Максима Червоткина в федеральный розыск объявлен старший лейтенант полиции ОП № 21 Антон Лобанов. Об этом АН «Между строк» сообщил источник в Следственном комитете. В Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила пока не комментируют ход расследования.

Напомним, в начале октября в СК обратился 33-летний тагильчанин Максим Червоткин, который заявил, что в ночь на 4 октября его избили в здании отдела полиции № 21. По словам потерпевшего, за день до этого оперуполномоченный Анатолий Леонов пригласил его на разговор о якобы неоплаченных штрафах. Но когда мужчина явился в полицию, его завели в отдельный кабинет, надели наручники и начали избивать, заставляя дать признательные показания по квартирной краже. После визита в полицию Червоткин обратился за медицинской помощью в травмпункт. Медики диагностировали у него ушибы почек и зафиксировали ссадины на теле. Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». 19 октября Ленинский райсуд Нижнего Тагила взял под стражу оперуполномоченных ОП № 21 Анатолия Леонова и Дениса Бородачёва.