В Нижнем Тагиле со следующей недели будут введены более жёсткие антикоронавирусные меры

В Нижнем Тагиле с большой долей вероятности со следующей недели будут введены более жёсткие антикоронавирусные меры, об этом АН «Между строк» рассказал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что в городе необходимо усиливать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, этот вопрос уже обговорили с полицией и Роспотребнадзором. Также мэрия планирует усиление кампании по вакцинации.
Областными властями рассматривается введение обязательной вакцинации для отдельных сфер деятельности.
«Со следующей недели с большой долей вероятности будут введены ещё более жёсткие требования. Выйдет постановление главного санитарного врача, в соответствии с которым не исключён вариант введения обязательной вакцинации. Для каких видов предприятий это будет сделано, мы узнаем немного позже. В пятницу должен появиться документ, и в соответствии с ним мы будем двигаться дальше. Но то, что со следующей недели будут ужесточаться требования, — это 100%», — прокомментировал мэр.
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