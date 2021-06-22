В Нижнем Тагиле открыли 600 новых коек для больных коронавирусом

В Свердловской области по приказу министерства здравоохранения увеличили на 1 тысячу число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

Дополнительные места для ковидных больных ввели в Свердловском госпитале ветеранов войн (теперь там всего 640 мест для коронавирусных пациентов) и в детской городской больнице № 8 Екатеринбурга (100 мест). Также новые койки открыли в городской больнице Каменска-Уральского (80), в Карпинской центральной городской больнице (121), в больнице № 1 Нижнего Тагила (600), в Ревдинской городской больнице (150), в Ирбитской центральной городской больнице (150).

Всего в Свердловской области развёрнуто 4437 коек для ковидных пациентов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт в Свердловской области, как и по всей России, последние две недели. Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев официально объявил о начале третьей волны ковида и анонсировал отмену фестиваля «Ночь музыки» и школьных выпускных.