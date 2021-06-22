«Ситуация только усугубляется». На оперштабе по коронавирусу в Нижнем Тагиле решили «действовать жёстко», чтобы не пришлось закрывать бизнес и уходить на самоизоляцию

В Нижнем Тагиле на очередном заседании оперштаба по коронавирусной инфекции заявили о резком росте числа заболевших. По словам главного санитарного врача города Юрия Бармина, проблема связана с несоблюдением тагильчанами противоэпидемических мер.

«Ответственности со стороны населения нет. В магазинах, в общественном транспорте, на рабочих местах многие не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию. Не везде проводится дезинфекция помещений. Не всегда отстраняются от работы лица с признаками ОРВИ. В итоге мы имеем очаги заражения. Особое беспокойство вызывает то, что на текущий момент 89% пациентов с COVID-19 переносят болезнь в средне-тяжёлой форме», — сообщил главный санитарный врач города Юрий Бармин.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что отличие текущей ситуации от прошлого года в том, что теперь есть вакцина, однако всё равно необходимо возвращать ограничительные мероприятия, которые не позволят допустить распространения инфекции.

«Ситуация только усугубляется. Меры, которые были приняты ранее, дали положительный результат, и многие решили, что мы победили коронавирус. К сожалению, это не так. Констатирую факт, что необходимо возвращать те ограничительные мероприятия, которые нам позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции. Лучше сейчас действовать жёстко, чтобы потом не уйти на самоизоляцию и не закрывать бизнес», — сказал глава города.

Также в городе появились выездные бригады для вакцинации против COVID-19 работников предприятий и организаций.