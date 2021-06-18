Охота на безмасочников и отмена мероприятий. Мэрия Нижнего Тагила усиливает контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

Мэрия Нижнего Тагила усилила контроль за соблюдением противоэпидемических мер. На заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории города принято решение рекомендовать муниципальным учреждениям отменить культурно-массовые мероприятия. Руководителям транспортных предприятий предписано вести надзор за использованием средств индивидуальной защиты. Было поручено усилить работу по соблюдению масочного режима на предприятиях торговли и общепита.

«На заседании штаба обсуждалась ситуация в целом по коронавирусу. Вопрос по конкретным мероприятиям и тем более их отмене не обсуждался. Мы сообщим дополнительно, если будут приняты соответствующие решения по отмене общегородских мероприятий», — рассказали АН «Между строк» в мэрии.

Также администрация планирует возобновить рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественных местах, которые регулярно будет проводить полиция.

«Контроль должен быть жёстким. Кроме того, необходимо разъяснять пользу вакцинации против COVID-19. Так мы сможем переломить ситуацию, не допустить дальнейшего распространения опасной коронавирусной инфекции», — прокомментировал вице-мэр Вячеслав Горячкин.

За последние две недели ситуация с заболеваемостью в городе существенно осложнилась. За всё время на территории города выявлено 6540 случаев заражения коронавирусом.

«Граждане пренебрегают мерами безопасности в общественных местах и транспорте. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, проводить дезинфекцию и другие противоэпидемические меры», — подчеркнул заместитель начальника нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев.

На текущий момент 41 тысяча тагильчан поставили прививку от коронавируса (25% от плана). Как отметили в мэрии, для выработки коллективного иммунитета должны быть привиты не менее 161 тысячи населения.