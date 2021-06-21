День молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле городской праздник в честь Дня молодёжи в этом году пройдёт 26 июня в формате онлайн. Такое решение принято из-за напряжённой ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.
«Это был план Б. Программа готова, но мы позже её обнародуем», — прокомментировали в администрации.
Ранее мэрия планировала провести мероприятия на открытом воздухе. На главной сцене должны были выступить группа «Чарли» из Екатеринбурга, тагильские кавер-группы, а также диджеи Дмитрий Фреш и Ilya Calvados. Кроме этого, намечались разные спортивные мероприятия, выставки и мастер-классы.
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Губернатор Куйвашев объявил о приходе в Свердловскую область третьей волны коронавируса. Из-за этого были отменены Ural Music Night и общегородские выпускные.
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Мэрия Нижнего Тагила усилила контроль за соблюдением противоэпидемических мер. На заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории города принято решение рекомендовать муниципальным учреждениям отменить культурно-массовые мероприятия. Руководителям транспортных предприятий предписано вести надзор за использованием средств индивидуальной защиты. Было поручено усилить работу по соблюдению масочного режима на предприятиях торговли и общепита.
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Также в городе отменили общегородской выпускной, который с 2018 года проводится для отличившихся в учёбе школьников.