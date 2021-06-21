День молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле городской праздник в честь Дня молодёжи в этом году пройдёт 26 июня в формате онлайн. Такое решение принято из-за напряжённой ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«Это был план Б. Программа готова, но мы позже её обнародуем», — прокомментировали в администрации.

Ранее мэрия планировала провести мероприятия на открытом воздухе. На главной сцене должны были выступить группа «Чарли» из Екатеринбурга, тагильские кавер-группы, а также диджеи Дмитрий Фреш и Ilya Calvados. Кроме этого, намечались разные спортивные мероприятия, выставки и мастер-классы.