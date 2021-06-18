В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили общегородской выпускной

В Нижнем Тагиле отменили общегородской выпускной, который с 2018 года проводится для отличившихся в учёбе школьников. Такое решение приняли чиновники из-за напряжённой ситуации с заболеваемостью COVID-19, рассказал вице-мэр по социальной политике Валерий Суров.

Суров отмечает, что каждая школа самостоятельно выберет формат проведения выдачи аттестатов об окончании 11-го класса. Праздники будут проводиться в каждом классе индивидуально.

«Не задействовать смешивание детских коллективов, ни в коей мере. Ну и желательно, конечно, чтобы мероприятия проводились в тех помещениях, в которых на сегодняшний день есть все средства безопасности, которые необходимы», — рассказал Валерий Суров телеканалу «Телекон».

Ранее из-за роста заболеваемости COVID-2019 общегородской выпускной отменили в школах Екатеринбурга. А в Нижнем Тагиле полиция снова начнёт штрафовать нарушителей масочного режима. Также тагильская мэрия рекомендует муниципальным учреждениям отказаться от массовых мероприятий.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области и Нижнем Тагиле ухудшается с середины июня. В городской больнице № 1 снова заработал стационар для пациентов, заболевших коронавирусом в средней и тяжёлой формах.