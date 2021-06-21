Ural Music Night и выпускные отменяются. Губернатор Куйвашев объявил о приходе в Свердловскую область третьей волны коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о наступлении в регионе третьей волны коронавируса.

«Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая COVID-19. Для сравнения: ещё в начале мая показатель отпускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Это та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», — написал глава региона.

Также губернатор сообщил об отмене фестиваля «Ночь музыки» из-за серьёзного ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Документ об этом он собирается подписать уже завтра.

«Мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене". Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба. Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идёт. Но маска по-прежнему остаётся самым первым барьером. Помните об этом!» — подчеркнул губернатор.

Ранее в Свердловской области уже отменили общегородские выпускные, а также перенесли празднование Сабантуя.