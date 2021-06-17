В Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса отменили общегородской выпускной

В Екатеринбурге принято решение об отмене общегородского школьного выпускного, который был запланирован на 25 июня в «Екатеринбург-Экспо», сообщил Znak.com пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев.

По его словам, пока мэрия не может объявить об этом официально, так как ждёт документы от штаба.

«Насколько известно, решение [об отмене] уже принято», — рассказал Чернопенев.

Общегородской школьный выпускной в Екатеринбурге должен был состояться впервые, на выступление в «Экспо» пригласили музыкантов Тимура Родригеза и Мота. В тот же день запланировано проведение «Ночи музыки», однако решение по отмене или проведению этого фестиваля ещё не принято.

Ранее, 15 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что оперативный штаб прорабатывает вопрос введения новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.