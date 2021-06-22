Где можно привиться от COVID-19 в Нижнем Тагиле (СПИСОК)

Публикуем список мест в Нижнем Тагиле, где на сегодняшний день можно бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса.

Записаться на вакцинацию можно в одном из следующих учреждений здравоохранения:

— ГБУЗ СО «Городская больница № 1» по телефону 8 (3435) 38-44-99 или по ссылке;

— ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» по телефону 8 (3435) 41-97-57 или по ссылке;

— ГАУЗ СО «Городская больница № 4» по телефонам 8 (3435) 21-10-89, 8 (3435) 21-41-16 или по ссылке;

— ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» по телефонам 8 (3435) 48-64-94, 8 (3435) 96-05-94 или по ссылке;

— ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4» по ссылке.

После записи с вами должен связаться специалист, которы разъяснит показания и противопоказания к вакцинации, условия её проведения и назначит дату приёма.

Также записаться на вакцинацию можно по единому номеру горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области 122.

При онлайн-записи на вакцинацию через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) вас включат в лист ожидания.

Кроме того, до 25 июня привиться можно и в ТЦ «ДЕПО» рядом с магазином Acoola возле фуд-корта. Обязательно возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.