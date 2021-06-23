Очереди за прививкой растут, запасы истощаются. Жители Нижнего Тагила жалуются на нехватку вакцин от коронавируса

Тагильчане, желающие вакцинироваться от коронавируса, неожиданно столкнулись с проблемой: чтобы получить прививку, её нужно сначала найти. На нехватку вакцин в городе АН «Между строк» пожаловался читатель.

«Решил привиться от коронавируса, приехал, как написано, в ТЦ DEPO к 16:00, а там вакцины нет. Говорят: давайте мы вас запишем, внесём в лист ожидания, как только появится вакцина, мы вам позвоним. А когда появится, толком не знают. А ещё наши власти говорят про обязательную вакцинацию. Вот как тут быть?» — рассказал АН «Между строк» тагильчанин Виктор.

Главный врач Демидовской больницы (к ней относится прививочный пункт в ТЦ DEPO) Сергей Овсянников подтвердил АН «Между строк», что медучреждение испытывает проблемы с поставками вакцины.

«На базе нашей больницы функционирует несколько прививочных пунктов вакцинации, в том числе мобильный пункт в ТЦ DEPO. В настоящее время работа любого медучреждения по вакцинации зависит от наличия вакцины. Нам её поставляют централизованно, по разнарядке. На сегодняшний день вся вакцина, которая у нас была в наличии, использована. Как только поступит к нам новая поставка, мы сразу же продолжим работу. По устной информации, она ожидается сегодня или завтра. Сейчас вакцинация продолжается вторым компонентом вакцины. В том числе и в ТЦ DEPO. На первый компонент мы записываем в лист ожидания. Как только вакцина появится, мы сразу же пригласим к нам. Мы заявились на тысячу доз, но, учитывая итоги регионального оперштаба об обязательной вакцинации определённой категории работников, мы рассчитываем получить вакцину в полном объёме», — пояснил Овсянников.

Главврач также отметил, что при наличии вакцины от разных российских производителей тагильчане сами могут выбрать себе тот препарат, который пожелают.

«Мы используем три вида вакцины: “ГамКовидВак” (“Спутник V”), “КовиВак” (разработана Центром им. М. П. Чумакова) и “ЭпиВакКорона”», — уточнил медик.

Записаться на вакцинирование можно по телефону: 8 (3435) 41-97-57.

В ЦГБ № 1 АН «Между строк» заявили, что в их медучреждении вакцина от коронавируса имеется в достаточном количестве и все жители Дзержинского района могут приходить на вакцинацию. Запись по телефону: 8 (3435) 38-44-99.

Руководитель ЦГБ № 4 Константин Аникин отметил, что за последние дни среди тагильчан резко вырос спрос на вакцинацию.

«На сегодняшний день у нас осталось 30 доз первого компонента. Думаю, что сегодня мы их и израсходуем. Следующий этап вакцинации начнём, думаю, со следующей недели. В выходные дни ждём поступления. Вакцинация вторым компонентом продолжается, тысяча доз в наличии имеется. Просто в последнее время начался большой наплыв желающих привиться, поэтому запасы быстро истощаются. У нас было около 600 доз, и они разошлись буквально за несколько дней», — рассказал Константин Аникин.

Отметим, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что в регионе ощущается нехватка первого компонента вакцины от коронавируса.

«Ситуация, когда человек пришёл на прививку, а препарата ему не хватило, сейчас возможна. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы такого не было. Решение о поставках препарата принимается на федеральном уровне. И я дал поручение нашему Минздраву постоянно держать связь с коллегами, добиваясь новых поставок. Так, сегодня министр здравоохранения Андрей Карлов работает в Москве, ведёт переговоры. С 15 по 22 июня в регион поступило 57,9 тысячи доз вакцины. К концу недели ждём поставки “Спутника V” в 20,1 тысячи доз и ещё 3240 доз “ЭпиВакКороны”», — заявил глава региона.

Также записаться на вакцинацию можно по единому номеру горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области 122. При онлайн-записи на вакцинацию через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) вас включат в лист ожидания.