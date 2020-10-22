В Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса рядом с Рогожино

23 ноября в малом зале общественно-политического центра на проспекте Ленина, 31 пройдут общественные обсуждения проекта строительства мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 12:30.

Строительство мусоросортировочного комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижнем Тагиле планируется начать весной 2021 года. Об этом было объявлено в конце августа на заседании рабочей группы по реализации мусорной (или экологической) реформы в городе.

Любой заинтересованный тагильчанин может ознакомиться с материалами по оценке воздействия работы комплекса.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.