«Мы сейчас устраиваем балаган, и каждый здесь решает свои личные вопросы». Общественники попытались сорвать публичные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом

Сегодня в здании администрации Ленинского района Нижнего Тагила прошли публичные слушания в рамках проекта по строительству мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом компанией «Облкоммунэнерго». Согласно регламенту слушаний, планировалось обсудить только вопрос о переназначении части отведённой территории Рогожинского полигона под мусоросортировочный завод.

Уже в самом начале стало понятно, что граждане настроены очень серьёзно. Ранее в соцсетях появилась недостоверная информация, что темой слушаний станет расширение площади полигона и разрешение на строительство мусоросжигающего завода. Подогреваемые активистами различных общественных движений Нижнего Тагила слушатели требовали от начальника отдела градостроительного планирования Ольги Мякишевой, модератора мероприятия, выполнения всех процессуальных норм: зачитать состав комиссии, объявить количество человек, пришедших на слушания, озвучивать доклады участников с микрофоном.

Изначально слушания должны были пройти в кабинете главного архитектора города, но из-за большого ажиотажа (на встречу пришло около 250 человек) мероприятие было решено провести в актовом зале на 5-м этаже.

После того как вся толпа перешла в большой зал, давление на представителя управления архитектуры и градостроительства мэрии продолжилось. Особо активные тагильчане с мест выкрикивали реплики, перебивали докладчика и всячески старались спровоцировать конфликт. Успокоить толпу попытался председатель общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский. Он заявил присутствующим, что будет создана специальная общественная комиссия, которая возьмёт на контроль строительство мусоросортировочного комплекса. После почётного гражданина города на трибуну без приглашения и разрешения вышла пенсионерка, которая представилась «гражданкой СССР» и заявила, что городу не нужен мусоросортировочный комплекс, а горожанам необходимо самим начинать сортировать свои отходы и сдавать их в пункты приёма, чем сорвала бурные аплодисменты.

Объяснить суть мусоросортировочного комплекса взялись представители «Облкоммунэнерго» и компании-проектировщика.

«Мы сейчас устраиваем балаган, и каждый здесь решает свои личные вопросы, а не общественные — и не по тому вопросу, по которому мы здесь собрались», — начала свою речь заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам “Облкоммунэнерго” Ирина Гореленко. — Вы знаете, что между администрацией Нижнего Тагила и нашим акционерным обществом заключено концессионное соглашение. Все существенные условия этого соглашения определены постановлением главы города. С ним можно ознакомиться на сайте администрации. В рамках этого соглашения мы приступили к строительству объектов. Сейчас мы обсуждаем два объекта: мусоросортировочный завод, не мусоросжигательный или мусороперерабатывающий, и строительство полигона».

По словам Гореленко, существующий полигон ТКО ООО «Тагилспецтранс» завершает свой срок эксплуатации и на нём будет проведена рекультивация.

Собравшихся возмутил тот факт, что территория нового полигона была выведена за пределы города, что позволило перевести земли под другое назначение. Провокационные вопросы с мест в адрес администрации города и «Облкоммунэнерго» продолжались и во время выступления представителя компании-проектировщика «ИТЭ-Проект». После шквала критики докладчики были вынуждены покинуть сцену.

В конце мероприятия секретарь зачитала все претензии к проекту, после чего слушания были закрыты под крики «Позор администрации!».

Напомним, основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс, которые планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Застройка должна начаться в этом году после прохождения госэкспертизы. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года. «Облкоммунэнерго» также обязуется провести реконструкцию и последующую рекультивацию двух существующих городских полигонов общей площадью 20 га. На окраине Кирпичного посёлка появится снегоплавильная установка, работающая на газовом топливе. Станция должна начать работать в 2021 году.

Концессия рассчитана на 29 лет. Инвесторы планируют вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.