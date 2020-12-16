В Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя в новогодние и рождественские праздники 

16.12.2020 17:22
В Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя в местах массового скопления жителей города в новогодние и рождественские праздники. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена:
— 31 декабря с 15:00 до 23:00 в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко и улица Карла Маркса;
— 7 января с 10:00 часов до 15:00 часов в том же районе.
В ближайшее время чиновники оповестят руководителей торговых организаций о запрете на торговлю спиртными напитками в праздничные дни.
Напомним, в новогоднюю ночь на Театральной площади организуют фейерверк длительностью минимум две минуты. Должно быть сделано не менее 800 залпов.