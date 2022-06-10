В Нижнем Тагиле обманутые дольщики ЖК «Тимирязевский» получили свои квартиры

В Нижнем Тагиле обманутые дольщики и дети-сироты получили квартиры в новостройке скандально известного ЖК «Тимирязевский» на Вагонке. На выездном совещании региональный омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова проинспектировала качество недавно введённого дома, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Дом был достроен с помощью средств Фонда защиты прав дольщиков, созданного по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Всего 91 человек смог восстановить свои имущественные права и получить 68 квартир, дети-сироты получили 12 однокомнатных квартир.

«Можно сказать, что в этой истории наступил счастливый конец. Сегодня Нижний Тагил больше не имеет обманутых дольщиков. Люди ждали свои квартиры с 2016 года. Ко мне они пришли в 2020 году. Я им благодарна, что они не скандалили и терпеливо ждали решения своего вопроса. Так как многие квартиры покупались без отделки, людям ещё предстоят ремонты, завершается благоустройство придомовой территории. Я от имени новосёлов должна поблагодарить губернатора. Он принял решение достроить этот дом на средства областного бюджета и Фонда защиты прав граждан», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Как отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Махнутин, по проекту планировалось построить два дома, но построен только один. Обманутым 39 дольщикам, которые участвовали в строительстве второго дома, выплатили компенсации.

«Так как дом был сдан в марте, было невозможно качественно завершить благоустройство территории, строители завершают его сейчас», — рассказал Максим Махнутин.

Региональному Фонду защиты прав дольщиков как застройщику пришлось исправлять множество ошибок своего предшественника. При обследовании недостроя было выявлено большое количество существенных недостатков. Пришлось переложить коммунальные сети, полностью заменить элементы благоустройства, так как они не соответствовали строительным нормам. Под входными группами не было фундамента, не были учтены требования к вентиляции, дом не был оборудован для маломобильных групп.

Напомним, в конце 2018 года жительница Нижнего Тагила через суд добилась возврата вложенных в долевое строительство средств и взыскала с застройщика 1,7 млн рублей. Тагильчанка заключила с ООО «СУ-1» договор о долевом строительстве дома в границе улиц Тимирязева — Ильича — Чайковского и вложила 1 млн рублей. Квартиру площадью 51,8 кв. м женщине должны были передать в конце 2017 года, но этого не произошло, и тогда свердловчанка решила расторгнуть договор, но в компании ей отказали. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» и весной 2020 года утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СУ-1» Алексея Носкова и финдиректора компании, возводившей в Нижнем Тагиле ЖК «Тимирязевский», Ирины Чемезовой. Оба обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков в особо крупном размере и легализации похищенных средств. По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства жилого комплекса в районе улиц Тимирязева — Ильича — Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 дольщика на общую сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчётный счёт подконтрольной организации, учредителем которой является финансовый директор «СУ-1».

В строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года «СУ-1» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража. Налоговая служба приостановила все операции по счетам ООО «СУ-1».

В начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении «СУ-1» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере». В июне 2021 года Носкову и Чемезовой был вынесен приговор. Суд назначил финансовому директору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А директора ООО «СУ-1» признали невменяемым после проведения судебно-психиатрической экспертизы. Мужчину отправили на принудительное лечение.