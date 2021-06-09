Один отправится в дурку, вторая — за решётку. В Нижнем Тагиле вынесли приговор руководству ООО «СУ-1», которое обмануло около сотни дольщиков ЖК «Тимирязевский»

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор финансовому директору ООО «СУ-1» Ирине Чемезовой, которая обвинялась в мошенничестве и легализации незаконных денежных средств. В результате преступных действий руководства строительной компании пострадало более 30 участников долевого строительства дома № 2 ЖК «Тимирязевский».

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что директор ООО “СУ-1” и финансовый директор организации под предлогом строительства многоквартирного дома в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 участника долевого строительства на общую сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчетный счёт подконтрольной организации, учредителем которой является финансовый директор предприятия. Для создания видимости выполнения своих обязательств злоумышленники организовали выполнение начального цикла строительных работ (разработку котлована и устройство бетонной подготовки) на сумму около 647 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Здание должно было быть сдано ещё до IV квартала 2019 года, но застройщик лишь выкопал котлован и установил фундамент. При этом руководитель «СУ-1» перечислил 1,2 млн рублей из средств дольщиков на покупку у муниципалитета земельного участка с нежилым зданием. Сейчас ООО «СУ-1» находится в стадии конкурсного управления. В марте Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области принял решение не достраивать здание, а выплатить дольщикам компенсацию.

«В рамках рассмотрения в суде уголовного дела в связи с ухудшением состояния здоровья директора ООО “СУ-1” была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, мужчина признан невменяемым, в связи с чем судом ему назначены принудительные меры медицинского характера», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд назначил финансовому директору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Всего в строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года «СУ-1» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража.