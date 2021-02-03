В Нижнем Тагиле на руководство ООО «СУ-1» завели ещё одно уголовное дело за обман дольщиков ЖК «Тимирязевский» 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 1 ЖК «Тимирязевский», сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» путем обмана причинён имущественный ущерб на сумму более 1 млн рублей 76 гражданам, являющимся участниками долевого строительства.

По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере».

Напомним, весной 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СУ-1» Алексея Носкова и финдиректора компании, возводившей в Нижнем Тагиле ЖК «Тимирязевский». Оба обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков в особо крупном размере и легализации похищенных средств. По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства жилого комплекса в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 дольщика на общую сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчётный счёт подконтрольной организации, учредителем которой является финансовый директор «СУ-1».

Здание должно было быть сдано ещё до IV квартала 2019 года, но застройщик лишь выкопал котлован и установил фундамент. При этом руководитель «СУ-1» перечислил 1,2 млн рублей из средств дольщиков на покупку у муниципалитета земельного участка с нежилым зданием. Сейчас ООО «СУ-1» находится в стадии конкурсного управления. В прокуратуре отметили, что конкурсный управляющий готовит документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства для решения вопроса о финансировании работ по завершению стройки или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, в строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года «СУ-1» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража. Налоговая служба приостановила все операции по счетам ООО «СУ-1».

В конце 2020 года состоялась встреча представителей районной администрации, Дзержинской прокуратуры, конкурсного управляющего, инициативной группы из числа потерпевших и представителей Фонда обманутых дольщиков.

«Представитель Фонда сообщил, что решение по проблемному объекту практически принято. Оно пока не оформлено на бумаге, но есть понимание что первый дом, с высокой степенью готовности будет достраиваться. Что касается второго дома, то из за небольшого объема проведенных работ, дольщикам будет выплачиваться компенсация», - заявил телеканалу «Телекон» помощник прокурора Дзержинского района Андрей Ищенко.

Выплаты компенсаций обманутым дольщикам, несостоявшимся жителям так и не построенного дома, должны быть выплачены до конца января. Работы по достройке «почти готового» дома начнутся в марте, и в течение шести месяцев все недоделки по дому полностью должны быть устранены. Сдача его запланирована на осень 2021 года.