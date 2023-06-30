В Нижнем Тагиле «гражданка СССР»* накопила долг за ЖКХ в 340 тысяч рублей и отказывалась платить. Суд её доводы признал надуманными

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила о взыскании средств с участницы признанной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР» («Союз Славянских Сил Руси»)*, которая накопила долг за коммунальные услуги и содержание жилья в размере 339 177 рублей. Добровольно женщина отказывалась платить задолженность.

ТСЖ «Космос» в Нижнем Тагиле в течение года не получало оплату за коммунальные услуги и содержание жилья от собственницы квартиры Ирины И. Организация обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском, в котором просила взыскать задолженность и дополнительно пени — 76 181 рубль. Также истец просил взыскать расходы по оплате госпошлины и расходы на представителя.

Суд исковые требования ТСЖ «Космос» удовлетворил частично. С Ирины И. взыскали всю задолженность и пени — 40 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 4 тысяч рублей и госпошлины — 7 354 рубля.

После этого женщина решила обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. В Свердловском областном суде тагильчанка и её представитель заявили, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила является иностранным агентом и зарегистрирован в ином государстве. Так как Ирина И. является «гражданкой СССР», платить она, по её мнению, была не обязана.

Свердловский областной суд в ходе рассмотрения материалов дела отметил, что доводы ответчика о том, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила является иностранным агентом и зарегистрирован в ином государстве, надуманны и не соответствуют действительности. Иных доводов, которые могли бы повлечь отмену или изменение решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержала.

Это уже не первый раз, когда граждане СССР отказываются платить за коммунальные услуги. Они утверждают, что являются «гражданами другого государства», поэтому Российской Федерации ничего не должны. Отмечается, что каждый «гражданин СССР» не платит не только за электроэнергию, но и полностью игнорирует все платежи за ЖКХ.

Напомним, что прошлым летом, в 2022 году, в Екатеринбурге начался суд над 11 участниками экстремистского сообщества «Граждане СССР» («Союз Славянских Сил Руси»)*. Два фигуранта дела обвинялись следствием в организации экстремистской деятельности, остальным девяти участникам судебного процесса вменялось участие в деятельности организации.

«Граждане СССР» попали в поле зрения свердловских правоохранителей ещё в 2017 году. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020 года сообщество занималось проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя «ВРИО президента СССР» и стал назначать «губернаторов» и «мэров» в регионах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. В мае 2022 года Тараскин был осуждён на 8 лет колонии общего режима Зеленоградским судом Москвы.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.