В Нижнем Тагиле «граждане СССР»* отказываются платить за коммунальные услуги

В Нижнем Тагиле и Невьянске «граждане СССР»* отказываются платить за электроэнергию, которая, по их мнению, «принадлежит народу». Они утверждают, что являются «гражданами другого государства», поэтому Российской Федерации ничего не должны. Отмечается, что каждый гражданин «Страны Советов» не платит не только за электроэнергию, но и полностью игнорирует все платежи за ЖКХ.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Нижнетагильской энергосбытовой компании (НТЭСК), в среднем каждый «советский гражданин» задолжал за электроэнергию 13–20 тысяч рублей. Таких должников многократно отключали от электроснабжения за неуплату, но они самовольно подключались обратно. При этом штраф за незаконное подключение составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

«Зачастую должники проявляют агрессию в отношении сотрудников организаций ЖКХ, всячески препятствуя выполнению электромонтёрами своей работы. К наиболее агрессивно настроенным неплательщикам представители гарантирующего поставщика планируют наведаться уже с полицией», — рассказали АН «Между строк» в НТЭСК.

Напомним, идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. Его последователи уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. Они не признают ни действующую власть в стране, ни её законы (включая Конституцию).

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.