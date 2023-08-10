В Нижнем Тагиле детсад выплатит 300 тысяч рублей девочке, которая ошпарилась кипятком

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обязала детский сад № 77, расположенный на улице Тельмана, выплатить 300 тысяч рублей воспитаннице, которая обожглась кипятком. Об этом сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 25 января 2023 года. Трёхлетняя девочка опрокинула на себя кружку с горячей водой, оставленную на столе младшим воспитателем. Ребёнок получил термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести. Воспитатель находилась в другой группе, в то время как её коллеги не смогли оказать пострадавшей первую помощь, не вызвали медиков, а также не рассказали о происшествии медработнику и заведующей детским садом.

Прокуратура внесла представление директору детского сада, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, заведующая дошкольным учреждением привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Затем в Дзержинский районный суд было направлено исковое заявление о взыскании с детсада № 77 компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 300 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал провести проверку детского сада № 77, где травмировалась малышка. Младший воспитатель, не досмотревшая за ребёнком, после этого инцидента уволилась из дошкольного учреждения.