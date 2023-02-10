В Нижнем Тагиле воспитатель, из-за которой ребёнок обжёгся кипятком, уволилась из детсада

В Нижнем Тагиле после того, как двухлетняя девочка в детском саду № 77 пролила на себя кипяток и получила серьёзные ожоги, не досмотревшая за ребёнком младший воспитатель уволилась из дошкольного учреждения. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, инцидент произошёл утром 25 января в детсаду на улице Тельмана. Двухлетняя девочка на короткое время осталась без присмотра и опрокинула на себя кружку с кипятком, стоящую на столе, рассказал журналисту АН «Между строк» заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

После оказания скорой помощи врачи госпитализировали девочку и её мать в ГБ № 3. Отец ребёнка обратился с заявлением в полицию и прокуратуру, заявив, что работники детсада не оказали его дочери своевременной экстренной помощи, что усугубило ситуацию.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» уточнили, что работники детсада, не досмотревшие за малышкой, привлечены к дисциплинарному взысканию, а по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

«Пострадавшую доставили сразу же в медицинскую организацию. Там диагностировали ожоги 1-й — 2-й степени тяжести. Сотрудники, не досмотревшие за ребёнком и не обеспечивающие безопасные условия его содержания, привлечены к дисциплинарному взысканию. Родителям принесли официальные извинения за произошедшее, ознакомили с материалами расследования несчастного случая и теми мерами, которые приняты для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем», — отметили в мэрии.

Кроме того, сегодня стало известно, что ситуацию с травмированием ребёнка в детском саду Нижнего Тагила взял на контроль руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение предоставить доклад о ситуации руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому, сообщили в информационном центре СК России.

«В настоящее время следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства следователем СКР будут устанавливаться все обстоятельства случившегося в рамках процессуальной проверки», — уточнили в Информационном центре СК РФ.