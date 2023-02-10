Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку детсада в Нижнем Тагиле, в котором двухлетняя девочка получила серьёзные ожоги

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту травмирования в детском саду № 77 Нижнего Тагила двухлетней малышки, которая получила серьёзные ожоги. Поручение предоставить доклад о ситуации направили руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России.

«В настоящее время следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства следователем СКР будут устанавливаться все обстоятельства случившегося в рамках процессуальной проверки», — уточнили в Информационном центре СК РФ.

Как рассказал журналисту АН «Между строк» заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко, девочка получила термические ожоги, пролив на себя кипяток.

«Младший воспитатель оставила без присмотра ребёнка — отвлеклась на других детей, и в этот момент малолетняя девочка получила доступ к стоящей на столе кружке с кипятком и опрокинула на себя жидкость», — пояснил АН «Между строк» представитель надзорного ведомства.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» уточнили, что работники детсада, не досмотревшие за малышкой, привлечены к дисциплинарному взысканию.

«Пострадавшую доставили сразу же в медицинскую организацию. Там диагностировали ожоги 1-й — 2-й степени тяжести. Сотрудники, не досмотревшие за ребёнком и не обеспечивающие безопасные условия его содержания, привлечены к дисциплинарному взысканию. Родителям принесли официальные извинения за произошедшее, ознакомили с материалами расследования несчастного случая и теми мерами, которые приняты для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем», — отметили в мэрии.

Напомним, инцидент произошёл утром 25 января в детсаду № 77 на улице Тельмана. После оказания скорой помощи врачи госпитализировали девочку и её мать в ГБ № 3. Отец ребёнка обратился с заявлением в полицию и прокуратуру. Мужчина уточняет, что сами работники детского сада не оказали его дочери своевременной экстренной помощи, что усугубило ситуацию.