В детском саду № 77 Нижнего Тагила двухлетняя девочка получила серьёзные термические ожоги

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района организовала проверку по факту травмирования двухлетней девочки в детсаду № 77 на улице Тельмана. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, 25 января в 09:35 в помещении детсада малышка получила термические ожоги и была доставлена в больницу.

Отец пострадавшей девочки рассказал TagilCity.ru, что в день инцидента утром ему позвонила супруга, работающая в этом же детсаду в другой группе, и сообщила, что нужно срочно отвезти их дочь в больницу. Мужчина уточняет, что сами работники детсада не оказали его ребёнку экстренной помощи, что усугубило ситуацию.

Медики диагностировали у ребёнка ожоги 2-й и 3-й степени. После оказания скорой помощи врачи повезли ребёнка и её мать в ГБ № 3. Отец малышки обратился с заявлением в полицию и прокуратуру. Участковые уполномоченные отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводят проверку по данному факту.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой запрошена информация из учреждения здравоохранения о полученных малолетней девочкой травмах. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.