В Нижнем Тагиле четыре учителя попали под частичную мобилизацию

Четыре учителя из Нижнего Тагила были призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии со ссылкой на управление образования, повестки получили работники школ № 12 деревни Усть-Утка, № 36, 44, 55, 71.

В школе № 44 мобилизовали 33-летнего учителя информатики, который по совместительству преподавал химию в школе № 12. В школе № 55 42-летний педагог вёл физкультуру. В школе № 71 призван 33-летний учитель ОБЖ.

«Учебная нагрузка распределена полностью. Образовательная программа реализуется в полном объёме», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в конце сентября тагильские театры рассказали АН «Между строк» о том, что пока ни один их сотрудник не получил повестку из военкомата.

После объявления частичной мобилизации тагильские волонтёры оказывают помощь бойцам. Участницы свердловских мотоклубов проводят сбор вещей, медикаментов и средств первой необходимости. Жительница Нижнего Тагила Ирина Мельникова организовала акцию по пошиву варежек, баффов, балаклав для отправленных на Украину. В здании медколледжа нижнетагильское отделение Красного Креста собирает помощь для жителей города, попавших под частичную мобилизацию. А в местных магазинах милитари-товаров возник дефицит термобелья, спальных мешков, рюкзаков. Покупают необходимые вещи для мобилизации даже те, кто не получил повестку.

Также АН «Между строк» опубликовало гайд, в котором есть ответы на все волнующие вопросы про мобилизацию.