Жительница Нижнего Тагила организовала акцию по пошиву варежек для отправленных на Украину омоновцев

Жительница Нижнего Тагила Ирина Мельникова организовала акцию по пошиву варежек, балаклав и баффов (круглый бесшовный шарф в форме эластичной трубы. — Прим. ред.) для тагильских омоновцев, направляемых в зону боевых действий на Украине. За два дня на призыв тагильчанки откликнулись 18 человек, также к акции присоединился Городской дворец детского и юношеского творчества.

По словам Ирины, сейчас надо купить мембранную ткань, утеплитель, резинки и флис. Уже собрано более 14 тысяч рублей, но для пошива 150 комплектов варежек необходимо ещё 50 тысяч рублей. Швея отмечает, что если удастся наладить производство, то варежки и другие тёплые вещи будут отдавать мобилизованным.

«Солдаты очень нуждаются в баффах, варежках и балаклавах. Я нашла швей, которые могут посвятить себя этому делу. Выкройки я буду раздавать сама. Даже если они сошьют 2–5 пар, это будет замечательно. Нам нужны люди, которые смогут производить и развозить сшитые вещи. Шить может любой человек, главное, чтобы у него была машинка. Первую партию мы начнём делать в следующий понедельник, за это время я должна подготовить образцы. Люди сейчас обеспокоены, нужна объединяющая цель, которая поможет снять тревогу. Нужно помочь нашим воинам», — рассказывает Ирина Мельникова.

Желающие поучаствовать в проекте могут обратиться к Ирине Мельниковой.