В Нижнем Тагиле и Нижней Салде волонтёры собирают помощь мужчинам, попавшим под частичную мобилизацию

Участницы свердловских мотоклубов «Уральские ведьмы» и «Стальные кони» разместили в социальных сетях информацию о том, что организован сбор вещей, медикаментов и средств первой необходимости для мужчин, призванных на военную службу в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Жительницы Нижнего Тагила и Нижней Салды покупают на личные деньги лекарства, ищут подходящую для службы одежду и обувь.

Тагильчанка Екатерина Рождественская говорит, что на данный момент удалось собрать двоих жителей Нижней Салды. Их обеспечили тёплыми вещами и медикаментами, так как личных средств на сборы у мужчин не было. У одного из них осталась дома семья и двое детей.

«Для сборов организовались с ребятами из Нижней Салды. Мы представительницы двух мотоклубов и, когда узнали, что наших друзей забирают в армию, решили собрать помощь среди своих. Написала пост во “ВКонтакте”, после этого стали поступать предложения о помощи. Люди присоединяются, помогают, кто чем может, кто-то репостом, кто-то вещами и деньгами. Таким образом, мы можем уже собирать ребят, кто в трудной финансовой ситуации», — рассказала Екатерина.

В Нижнем Тагиле сбор необходимых вещей проводят Екатерина Рождественская и Алиса Калыбаева. В Нижней Салде куратор сборов Екатерина Шумилова.

Однако на официальном портале о социально-экономической ситуации в России Объясняем.рф сообщают, что военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать её.