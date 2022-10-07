«Приходят даже те, кто ещё не получил повестку». В милитари-магазинах Нижнего Тагила рассказали о дефиците товаров и о том, во сколько обойдётся набор мобилизованного 

Магазины товаров для туризма и охоты последние две недели пользуются у жителей Нижнего Тагила большой популярностью. После объявления в России частичной мобилизации термобельё, спальные мешки, кирзовые сапоги и рюкзаки стали самым ходовым товаром. При этом в Минобороны РФ уверяют, что всё необходимое обмундирование новобранцам выдаст государство и компенсировать затраты на сборы семьям не будут. Журналист АН «Между строк» Анна Попова пообщалась с продавцами милитари-магазинов об ажиотаже, росте цен и настроениях покупателей.

В магазине спецодежды «TacticNT» в среднем полный комплект одежды для мобилизованного обойдётся в 12 тысяч рублей. Демисезонный костюм стоит около 3500 рублей, термобельё — 1500 рублей, флисовая кофта — 2000 рублей, тактические перчатки — 750 рублей, термоноски — 300 рублей, флисовая шапка — около 300 рублей, обувь из натуральной кожи — примерно 3500 рублей.

«В первую очередь берут тёплые вещи: термобельё, термоноски, тактические перчатки, флисовые кофты и шапки, демисезонные костюмы на флисовом утеплении, обувь и спальники. Большим спросом пользуются рюкзаки разных размеров, но их сейчас нет. У нас на складе дефицит по многим позициям», — рассказывает руководитель магазина «TacticNT» Андрей Галкин.

В экипировочном центре «Комбат» цена комплекта одежды с рюкзаком, ковриком и дополнительным военным снаряжением обойдётся дороже — в 50 тысяч рублей.

Управляющий магазином Александр Объедков рассказал, что с начала мобилизации поток клиентов увеличился в 4 раза, поэтому руководству магазина пришлось вывести всех продавцов, которые работали практически без выходных.

«Сейчас ажиотаж спал. Повышения цен на товар у нас не было. Некоторый товар отсутствует: например, есть дефицит спальных мешков, туристических ковриков, рюкзаков, нет ходовых 41–43-го размеров обуви», — рассказал Александр АН «Между строк».

По словам управляющего, сегодня в целом наблюдаются проблемы с поставками милитари-товаров. Некоторые фабрики, занимающиеся пошивом одежды, не принимают частные заявки, поскольку выполняют большие заказы для государства.

«Мы нашли новых поставщиков, которые могут нам отшить спальные мешки, тем самым мы сможем не поднимать цены на оставшийся товар, это будет выгоднее покупателям. Также мы нашли поставщика жгутов. Они будут продаваться у нас практически без наценок — 50 рублей, хотя в аптеках они сейчас стоят 150–200 рублей. Со дня на день должна прийти поставка тактических рюкзаков», — делится управляющий.

Тагильчане нередко спрашивают в милитари-магазинах бронежилеты, но в наличии сегодня их нет. В качестве замены людям предлагают страйкбольные жилеты. Покупать вещи мобилизованным приходят целые семьи. Средний возраст покупателей — 30 лет.

«Посетители приходят разные, некоторые морально готовы нести службу, другие сильно переживают. Приходят даже те, кто ещё не получил повестку, но на всякий случай готовится, покупает необходимые вещи на случай мобилизации», — рассказывает Александр Объедков.

«Поток покупателей на прошлой неделе был большой, сейчас он уменьшился, но люди продолжают звонить и консультируются. Я бы сказал, что средний возраст покупателей — 27–37 лет. Говорят, что повестки сейчас в Нижнем Тагиле временно не выдают, но на днях к нам пришли три человека, которым она пришла накануне», — говорит руководитель «TacticNT» Андрей Галкин.

Также в торговых точках Нижнего Тагила открываются пункты сбора вещей для мобилизованных. Так, администрация ТЦ «Стрелец» на Вагонке вместе с волонтёрами сообщества «Медведь» организовали приём гуманитарной помощи для бойцов. Пункт приёма расположен в офисе администрации ТЦ. Туда можно принести тёплые вещи, носки, перчатки, медикаменты, спальники, коврики, сигареты, нескоропортящиеся продукты.

Кроме того, тагильские магазины товаров для охоты и туризма проводят занятия по тактической медицине и оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях. Следующее такое занятие пройдёт в это воскресенье, 9 октября, в борцовском зале спортивного центра «Лебяжинец» на Зерновой, 42.

Помощь тагильским бойцам оказывают и другие волонтёры. Участницы свердловских мотоклубов организовали сбор вещей, медикаментов и средств первой необходимости. Баффы, варежки и балаклавы для мобилизованных изготавливают швеи Нижнего Тагила. А нижнетагильское отделение Красного Креста собирает необходимые вещи в здании медколледжа.