В Нижнем Тагиле Красный Крест организует сбор помощи для мобилизованных

В нижнетагильском отделении Красного Креста начался сбор помощи для жителей города, попавших под частичную мобилизацию.

Как сообщили АН «Между строк» в организации, с начала спецоперации на Украине они ведут сбор помощи для тагильских контрактников, попавших в зону боевых действий. Сейчас будут помогать и мобилизованным.

«Будем помогать тем, кто попал под частичную мобилизацию. Перечень вещей и медикаментов, что мы принимаем, достаточно обширен, принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий», — рассказала руководитель местного отделения Красного Креста Валентина Шишкина.

В перечень принимаемой гуманитарной помощи входят:

1. Средства личной гигиены: зубная паста, зубные щётки, мыло, шампуни, крема, влажные салфетки, туалетная бумага, бритвенные станки, пена для бритья, щипцы для ногтей.

2. Медикаменты: жгуты, бинты всех размеров, обезболивающие в таблетках/ампулах, шприцы 2 мл и 5 мл, смекта, ибупрофен, парацетамол, цитрамон, лоперамид, активированный уголь, мази для оказания первой помощи (от ожогов, ссадин, пластыри, противошоковые препараты, капли в нос, йод, зелёнка, перекись водорода 3%, хлоргексидин).

3. Термобельё, трусы, носки х/б и шерстяные, перчатки и шапки флисовые/вязаные, шарфы, тёплая обувь, сланцы.

4. Военная экипировка: спальные мешки, берцы, перчатки тактические, балаклавы, рюкзаки, сумки, скотч армированный, баулы 30–40 литров.

5. Нескоропортящиеся продукты: чай, кофе 3 в 1, сахар, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, консервы, сгущёнка, лапша быстрого приготовления. Всё, что имеет срок годности не менее трёх месяцев.

6. Другое: спички, термосы, ложки, тарелки, кружки металлические, ножи складные, фонарики, верёвки, горелки, газ, зажигалки.

Гуманитарную помощь Красный Крест принимает в здании Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» на ул. Ленина, 27.

Сбором гуманитарной помощи для военных занимается также Городской дворец молодёжи, который организовал акцию «Посылка солдату». Вещи, упакованные в картонные коробки с описью, можно принести по адресу: Пархоменко, 37, каб. 11.

Ранее юристы и психологи рассказали, что взять с собой мобилизованному и как его близким пережить происходящее. Участницы свердловских мотоклубов «Уральские ведьмы» и «Стальные кони» организовали в социальных сетях сбор помощи мужчинам, попавшим под частичную мобилизацию. Жительница Нижнего Тагила начала акцию по пошиву варежек для отправленных на Украину омоновцев.