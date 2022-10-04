«Если артисты получат повестки, они обязаны будут явиться в военкомат». В театрах Нижнего Тагила рассказали о возможности бронирования актёров от частичной мобилизации 

Театры Нижнего Тагила и других городов Свердловской области получили письмо от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. В нём глава профессионального союза просит предоставить списки сотрудников, которые были мобилизованы, а также рассказать о том, как мобилизация повлияла на работу учреждений. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили во всех трёх театрах Нижнего Тагила, отметив, что на сегодняшний день ни артисты, ни сотрудники цехов не получали повесток в военкомат.

По данным Е1.RU, после получения письма от Союза театральных деятелей РФ свердловские театры начали готовить списки сотрудников, на которых они хотели бы оформить бронь от частичной мобилизации. Однако в тагильских театрах АН «Между строк» заявили, что никаких распоряжений на этот счёт пока не было.

«Я держу связь с Союзом театральных деятелей. По имеющейся в СМИ информации, мобилизация в Свердловской области приостановлена до 10 октября, как она будет открыта, тогда и будем разговаривать. Сейчас я не могу ничего комментировать», — заявила директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова.



Фото: официальный сайт E1.RU



Директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва отмечает, что каждый актёр и работник творческих цехов уникален и незаменим. И в случае мобилизации сотрудников встанет вопрос о смене репертуара и даже о продолжении работы учреждения. Без специалистов сцены, мастеров творческих цехов работа театров тоже может быть парализована.

«В нашем театре актёрская труппа очень маленькая, поэтому занятость актёров большая, мы ежедневно играем по три, иногда и по четыре спектакля. У каждого артиста-кукольника свои навыки, умения и уникальные способности. У нас имеются спектакли, где занят весь актёрский состав. В случае, если кто-то выпадет, спектакль придётся заменить. Да, мы получили письмо от Александра Калягина, но дальнейшие наши действия должны быть согласованы с управлением культуры», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Ткачёва.

Как говорится на портале «Объясняем.рф», творческие специальности не входят в список профессий, на которые распространяется отсрочка от частичной мобилизации. Если сотрудник учреждения культуры — театра, музея, филармонии, ДК — находится в запасе ВС РФ и у него нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, он может быть мобилизован.

Начальник управления культуры мэрии Нижнего Тагила Светлана Юрчишина заявила журналисту АН «Между строк», что ничего не слышала о брони для артистов.

«Я не слышала, чтобы у нас в театрах или филармониях была бронь для артистов. Мы все граждане Российской Федерации. Если сотрудники получат повестки, они будут обязаны явиться в военкомат», — прокомментировала Светлана Юрчишина.