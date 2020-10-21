В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала детей во время урока физкультуры в гимназии

Во время урока физкультуры в тагильской гимназии № 18 бездомная собака напала на двоих учеников и покусала их. Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе «Чёрный список Нижнего Тагила» в соцсети «Вконтакте». Они отметили, что сначала животное просто прыгало рядом, но позже стало лаять и кидаться на детей.

Директор гимназии № 18 Игорь Юрлов подтвердил TagilCity.ru информацию о том, что такой случай был. По его словам, 15 октября на территорию образовательного учреждения забежала собака. Она схватила за штанину сначала одного мальчика, а затем другого, оставив на этих местах царапины. Укусов, как таковых, не было. Детям сразу была оказана необходимая медицинская помощь и выданы направления в поликлинику для дополнительного обследования. Кроме того, в гимназию были приглашены на разговор их родители.

«Мы обратились в администрацию Ленинского района с просьбой оказать содействие в отлове собак, а также в специализированную службу по отлову и передержке безнадзорных животных. В этот же день организация вызвала специальную машину и сотрудника. Мы прошли по территории, но никаких собак не обнаружили. С учителем физкультуры была проведена беседа о том, как действовать в случае появления агрессивно настроенных беспризорных собак», – отметил Игорь Юрлов.

Ранее в тагильской мэрии сообщали, что количество отловленных собак с начала 2020 года увеличилось практически в полтора раза по сравнению с 2019 годом, однако «ситуация в городе остаётся сложной». Поимкой бездомных животных в Нижнем Тагиле сейчас занимается ООО «Специализированная служба».

Напомним, в начале июля бездомная собака искусала семилетнюю девочку. Тогда дворовая собака едва не растерзала ребёнка, вцепившись прямо в горло. Подобный инцидент произошёл и в середине июня, когда стая бродячих собак напала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке. Вместе с мамой мальчик гулял во дворе дома № 10а по улице Аганичева, и в это время на него налетела стая собак, уронила и начала разрывать одежду. Женщине удалось отогнать животных и забрать малыша. СК уже начал проверку по данному факту. Держат в страхе собаки и жителей Голого Камня. Именно в этом районе бродячие животные напали на стадо коз: одну козу они загрызли насмерть, ещё двоих утащили в лес. После этого непрошеные гости поселились в огороде хозяйки стада и не давали её семье выходить на участок.