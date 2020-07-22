После нескольких нападений собак на жителей Нижнего Тагила мэрия решила обсудить проблему

В мэрии Нижнего Тагила обсудили работу подрядной организации, занимающейся отловом безнадзорных животных. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, количество отловленных собак с начала года увеличилось практически в полтора раза по сравнению с 2019 годом, однако «ситуация в городе остаётся сложной».

Так, в начале июля бездомная собака искусала семилетнюю девочку. Тогда дворовая собака едва не растерзала ребёнка, вцепившись прямо в горло. Подобный инцидент произошёл и в середине июня, когда стая бродячих собак напала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке. Вместе с мамой мальчик гулял во дворе дома № 10а по улице Аганичева, и в это время на него налетела стая собак, уронила и начала разрывать одежду. Женщине удалось отогнать животных и забрать малыша. СК уже начал проверку по данному факту. Держат в страхе собаки и жителей Голого Камня. Именно в этом районе бродячие животные напали на стадо коз: одну козу они загрызли насмерть, ещё двоих утащили в лес. После этого непрошеные гости поселились в огороде хозяйки стада и не давали её семье выходить на участок.

В 2020 году услуги по обращению с собаками без владельцев выполняет ООО «Специализированная служба». Стоимость контракта составляет 8 миллионов 217 тысяч рублей. По мнению заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, необходимо не только ужесточить контроль за выполнением контрактных обязательств подрядчиком, но и выстраивать в городе эффективную систему по регулированию численности бездомных собак.

«Законодательство в части работы с безнадзорными животными будет только ужесточаться, поэтому наша задача — выработать в этой сфере свой эффективный алгоритм действий, используя в том числе и положительный опыт других муниципалитетов», — сказал он.

Исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев предложил для увеличения количества отловленных бездомных собак создать на территории Нижнего Тагила пункт временной передержки животных или филиал подрядной организации, которая осуществляет отлов собак.

По итогам совещания Копысов дал поручение руководителям службы заказчика городского хозяйства и управления городским хозяйством обеспечить контроль за исполнением контрактных обязательств подрядчика. В ближайшее время данная тема будет вынесена на обсуждение с представителями зоозащитных организаций Нижнего Тагила. В частности, участники совещания обсудят методы отлова, которые сейчас не позволяют изымать с улиц сразу большое количество животных, а также качество ветеринарных услуг, осуществляемых в рамках метода ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания).