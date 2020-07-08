В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала 7-летнюю девочку

6 июля на Красном Камне возле дома № 41 по улице Карла Либкнехта бездомная собака напала на семилетнюю девочку, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил».

По словам мамы ребёнка, дочь только успела выйти из подъезда, как на неё из-за припаркованных автомобилей набросилась дворовая собака и вцепилась сразу в горло. Женщине удалось отогнать животное, после чего она обратилась в травмпункт.

«Сейчас нас ждут бесконечные перевязки. Также собака повредила зуб, мы его удалили в зубной поликлинике», — рассказывает мама ребёнка.

В полиции Нижнего Тагила и в Следственном комитете по Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что по данному факту будет проведена соответствующая проверка.