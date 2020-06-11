В Нижнем Тагиле бродячие собаки оккупировали Голый Камень и терроризируют жителей (ВИДЕО)

Стая бродячих собак поселилась на окраине Голого Камня и стала настоящей проблемой для местных жителей. По словам тагильчанки Анны, у которой 9 июня псы напали на стадо коз, дикие животные поселились у неё в огороде и не дают её семье прохода.

«Собаки эти появились позавчера, и теперь они поселились у меня в огороде, — говорит женщина. — Периодически куда-то убегают, но потом возвращаются опять. Я сделала заявку на отлов в ЕДДС, но поскольку организация по отлову не местная, то непонятно, когда они приедут. Впереди три выходных дня, а я даже в огород не могу выйти, теплицу открыть. Обращалась в администрацию, сказали писать заявление на отлов, а в полиции сказали ставить забор».

Напомним, в минувший вторник эта стая растерзала одну козу и двух коз утащила в лес. Анна предполагает, что собаки могли прибежать с соседней лесопилки, которая недавно сгорела.