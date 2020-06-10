В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на стадо коз. «Одну загрызли насмерть, а двоих утащили в лес»

Стая бродячих псов терроризирует жителей Голого Камня. Накануне они напали на стадо коз, пасущихся возле лесополосы. Об инциденте АН «Между строк» рассказала хозяйка парнокопытных Анна. По словам женщины, 9 июня она, как обычно, вывела своё стадо пастись в загон на окраине Голого Камня и вернулась домой.

«Около трёх часов дня я смотрю: козы бегут обратно. Я поняла, что что-то случилось. Я села на велосипед и поехала к загону. Там я увидела, как целая стая собак, особей 7-8, гоняет моих коз. Я схватила палку и начала отгонять собак. Одну козу они успели загрызть насмерть, а двоих, видимо, утащить в лес, я так их найти и не смогла. Некоторых коз собаки успели покусать. Пришлось вызывать ветеринара, зашивать и обрабатывать укусы», — рассказала Анна АН «Между строк».

Женщина предполагает, что собаки могли прибежать с соседней лесопилки, которая недавно сгорела.

«Раньше там держали собак, прикармливали, а теперь, видимо, некому, вот они и ищут себе пропитание. Несколько собак вчера ещё караулили коз возле нашего дома. Сегодня мы их пока не видели», — говорит Анна.

Женщина написала заявление в полицию и планирует обратиться в службу по отлову безнадзорных животных.