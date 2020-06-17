В Нижнем Тагиле стая собак напала на четырёхлетнего мальчика

Днём 16 июня стая бродячих собак едва не растерзала четырёхлетнего ребёнка на детской площадке. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сегодня с заявлением в полицию пришла 30-летняя тагильчанка, которая пояснила, что гуляла с сыном во дворе дома № 10а по улице Аганичева и в это время на ребёнка налетела стая собак, уронила и начала разрывать одежду. Женщине удалось отогнать животных и забрать малыша. При этом, по словам матери, физических увечий её ребёнку собаки нанести не успели. Также заявительница отмечает, что это не первый случай, когда эта стая доставляет проблемы жителям окрестных домов. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным ОП № 16 проводится проверка.

По данным ООО «Специализированная служба», которое занимается отловом безнадзорных животных в Нижнем Тагиле, с начала года специалистами компании были пойманы 702 особи, 49 собак выпущены на свободу.