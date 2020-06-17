СК начал проверку по факту нападения стаи собак на ребёнка в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила начал проверочные мероприятия по факту нападения стаи бродячих собак на четырёхлетнего мальчика, сообщает пресс-служба CКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл днём 16 июня во дворе одного из домов по улице Аганичева в Нижнем Тагиле — несколько бродячих собак напали на четырёхлетнего мальчика, который находился на детской площадке. Предварительно установлено, что каких-либо телесных повреждений собаки ребёнку нанести не успели, поскольку их сумела отогнать находившаяся неподалёку мать мальчика. На ребёнке была порвана одежда, и он был напуган случившимся.

В рамках проверочных мероприятий сотрудниками СКР будет, в частности, установлено, все ли необходимые меры по недопущению подобных инцидентов были приняты со стороны должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания граждан в общественных местах.