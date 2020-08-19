В Нижнем Тагиле 23 медика горбольницы № 1 заразились коронавирусом

С начала пандемии в Нижнем Тагиле новой коронавирусной инфекцией заразились минимум 23 медика. Столько заболевших COVID-19 сотрудников было зафиксировано только в горбольнице № 1. Среди заболевших — врачи, медсёстры и санитары, пишут «Все новости» со ссылкой на главного врача медучреждения Олега Николаева. По его словам, 13% работников сейчас имеют иммунитет к опасной инфекции. Всего в стационаре работают порядка 300 человек.

Руководитель горбольницы также сообщил, что одна сотрудница, подхватившая коронавирус, неделю назад скончалась. Скорее всего, речь идёт о пульмонологе Ирине Юрьевой, которая в мае была переведена из поликлиники № 4 в больницу на Вагонке для работы с больными COVID-19. Женщину отправили на лечение в инфекционку, там её состояние удалось стабилизировать. Но, несмотря на все старания коллег, она умерла.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться посты и публикации о том, что врачи и медперсонал медучреждения не справляются со своими обязанностями в полном объёме. В частности, пациенты жаловались на очереди на процедуры, нехватку свободных мест и плохое питание.