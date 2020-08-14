В Нижнем Тагиле умерла работавшая с коронавирусными больными врач-пульмонолог

Накануне, 13 августа, ушла из жизни тагильский врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте поликлиники № 4, где она работала с 2012 года. В мае Ирина Юрьева приступила также к работе с пациентами, заражёнными COVID-19, в горбольнице № 1. Работала по совместительству.

«Ирина Николаевна была замечательным врачом, прекрасным и отзывчивым человеком, отличалась исключительным трудолюбием. Она была профессионалом своего дела. Работая с пациентами, заслужила огромное уважение и любовь людей. Коллектив больницы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Ирине Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — отмечают в горбольнице № 1.

Ирина Юрьева начала свой пусть в сфере здравоохранения с должности санитара аптеки. В 1990 году она окончила мединститут и устроилась в горбольницу № 3, где работала врачом-интерном. В 1991 году была переведена на должность врача-гастроэнтеролога. В 1994 году уже трудилась в поликлинике № 1 врачом-пульмонологом. Затем перешла в поликлинику № 4. Она также руководила «Астма-школой».