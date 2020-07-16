В Нижнем Тагиле пациенты с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус больше суток ожидают приёма в ЦГБ № 1

Пациентам центральной городской больницы № 1 на Вагонке приходится больше суток сидеть в коридорах медучреждения, ожидая своего приёма. Десятки людей с температурой, кашлем и затемнениями в лёгких со всего Горнозаводского округа сидят вплотную друг к другу. Некоторых из них привозят на скорой. Те, кому плохо, лежат на кушетках. О сложной ситуации в первой городской больнице и огромной нагрузке на врачей рассказали АН «Между строк» сами пациенты и их родственники.

«Мы сидим здесь с бабушкой, ей уже 80 лет, почти сутки. 4 дня у неё болел бок, мы вызвали скорую, и ей сделали УЗИ. Оказалось, что в почках большие камни, нужно срочно оперировать, боль адская. На фоне всего этого у бабушки поднялась температура, её увезли в первую городскую. Оставили её в приёмном покое в халате и тапочках. Здесь же, рядом с нами, сейчас сидят люди с положительным тестом на ковид. Кто-то на каталке в тяжёлом состоянии лежит, а скорые всё привозят и привозят новых больных. Три женщины уже потеряли сознание, они вообще одни сюда приехали. КТ лёгких делают только через 2–3 часа и запускают по 5–10 человек. Нам уже дали ответ, что анализы у бабушки все хорошие, но сейчас мы вынуждены сидеть здесь со всеми и ждать заключительной беседы с врачом», — рассказала тагильчанка Ольга.

Ранее журналистам телекомпании «Телекон» пациенты первой городской больницы прислали видео, снятое в коридорах медучреждения.

В пресс-службе медучреждения подтверждают: такой нагрузки на больницу ещё не было. Врачи делают всё возможное, но пропускная способность аппарата КТ не позволяет принимать пациентов быстрее.

«В настоящее время наблюдается значительное увеличение обращений в больницу. Чего не было ранее. Также хочется отметить, что в общественных местах, магазинах, общественном транспорте граждане повсеместно нарушают масочный режим. Не соблюдают социальную дистанцию, что и ведёт к росту заболеваемости. При госпитализации пациентов в стационар среди всех анализов и обследований обязательно проводится компьютерная томография лёгких, позволяющая установить объём поражения лёгочной ткани. Пропускная способность компьютерного томографа составляет 6 человек в час, что технически не даёт обрабатывать быстро большое количество пациентов», — рассказали АН «Между строк» в ЦГБ № 1.

Показанием к КТ лёгких является температура 38 градусов в течение трёх дней, одышка свыше 22 вдохов в минуту, сатурация кислорода (насыщение крови кислородом) ниже 95%. Контакты с больным коронавирусом без симптомов не являются показанием к проведению КТ, отметили в больнице. Администрация медучреждения просит максимально ответственно отнестись к профилактическим мерам: носить маски при скоплении людей и чаще мыть руки.

Напомним, с весны горбольница № 1 работает с больными с пневмониями и ОРВИ. Туда везут всех для проверки лёгких на КТ, в том числе из инфекционной больницы, так как там до сих пор нет необходимого оборудования. На врачах медучреждения — колоссальная нагрузка. Депутат Нижнетагильской гордумы Алексей Балыбердин в начале июля приобрёл для горбольницы № 1 на Вагонке кулер и годовой абонемент на снабжение его водой. Кулер установили в приёмном покое, где больным из-за большой загруженности медучреждения сегодня приходится сидеть по несколько часов. Но воды надолго не хватает.

«Воды не было со вчерашнего вечера. Как вода закончилась в кулере, так её и не поставили. Ни стаканов, ничего, а кто-то ведь вообще “голый” сюда приехал. Жара, ни вентиляторов, ни кондиционеров, утром сегодня помыли пол, и всё», — рассказывает Ольга.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».