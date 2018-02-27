В Минтрансе обещали не повышать тариф «Платона» в 2018 году

Тариф в системе «Платон» в 2018 году меняться не будет, со ссылкой на первого замминистра транспорта Евгения Дитриха пишет «Интерфакс».

Ранее, в октябре 2017 года, помощник президента Игорь Левитин говорил, что предложение по индексации тарифа в системе «Платон» на 2018 год обсуждалось, но решение так и не было принято.

Изначально при запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км, а также ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введён так называемый льготный тариф — 1,53 рубля за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 рубля за 1 км, но позднее решение было пересмотрено и тариф подняли до 1,91 рубля за километр пути.