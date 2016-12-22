Минтранс заявил об увеличении вдвое тарифа по системе «Платон»

Тариф на движение большегрузов тяжелее 12 тонн в 2017 году повысится с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек за километр пути. Об этом рассказал министр транспорта России Максим Соколов, пишет ТАСС.

«Год система “Платон” отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рубля. Это нужно сделать в 2017 году. Как – сейчас думаем», – сказал Максим Соколов.

По словам министра, сейчас на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся средства бюджета.

«Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду двадцати-тридцати тысяч легковых автомобилей. Смысл системы “Платон” в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», – отметил Соколов.

Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Изначально тариф должен был составить 3,73 рубля за километр пути, но из-за массовых акций протеста был снижен до 1,53 рубля. Предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф возрастёт до 3,06 рубля, но от повышения было решено отказаться до осени 2016 года, после чего планировалось вернуться к обсуждению тарифа.

Агентство новостей «Между строк»