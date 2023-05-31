В Лесном суд вынес приговоры водителю автобуса и директору компании-перевозчика за смертельное ДТП, в котором погибли 8 человек

Сегодня, 31 мая, в ЗАТО Лесной (Свердловская область) суд вынес приговоры по громкому делу в отношении водителя рейсового автобуса и директора ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» за смертельное ДТП, в котором погибли 8 пешеходов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 10 июня 2021 года рейсовый автобус марки «ПАЗ» въехал в толпу людей, от полученных травм скончались 8 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Водителя автобуса, механика и директора автотранспортного предприятия задержали. В день трагедии 59-летний водитель при приёме рейсового автобуса не удостоверился, что транспортное средство исправно. Выехав с территории базы, он следовал маршруту и делал остановки для посадки и высадки пассажиров. В посёлке Горный автобус на склоне развил скорость, не смог затормозить и пропустил нужный поворот.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в этом ужасном ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как в салоне автобуса находились более 40 пассажиров, но массовой трагедии удалось избежать.

«Все пассажиры в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, была временно приостановлена. Позднее цех возобновил работу в штатном режиме. В связи с произошедшей трагедией, непосредственно после неё, по решению главы города Лесной Сергея Черепанова в городе объявлялся траур», — отметил полковник Горелых.

Следствие также установило, что 70-летний подсудимый, на момент аварии работавший директором ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие», использовал неисправные автобусы при перевозке пассажиров по городскому маршруту. При этом он знал, что представители контролирующих органов не раз привлекали сотрудников автопредприятия к административной ответственности, в том числе за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, но никаких мер для урегулирования этой ситуации он, как руководитель транспортной компании, не предпринимал. Также было установлено, что у автобуса были неисправны рабочая, стояночная и вспомогательная тормозные системы.

«В суде гособвинитель представил доказательства того, что в июне 2016 года между администрацией городского округа “Город Лесной” и ООО “Нижнетуринское АТП” заключён муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по городскому маршруту. Кроме того, в марте 2017 года между ООО “Нижнетуринское АТП” и ООО “Нижнетуринское Туратрансагентство” заключён договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку транспорта», — отметили в прокуратуре.

Суд назначил водителю наказание в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. На основании ч. 2 ст. 62 УК РФ суд заменил наказание на принудительные работы на срок 4 года. Директору автотранспортного предприятия назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Материалы уголовного дела в отношении механика ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» будут рассмотрены отдельно в связи с болезнью последнего. Приговор не вступил в законную силу.