В Лесном задержан водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек

Сотрудники спецотдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек в ЗАТО Лесной, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По словам Горелых, автобус помещён на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства. Он также уточнил, что утром автобус прошёл предрейсовый осмотр, а водитель — плановый медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, всё это время оно было в руках одного владельца.

Ранее против водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Авария произошла накануне около 7:20 утра. Водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» наехал на сотрудников комбината, которые шли на работу. Погибли шесть человек, девять пострадали. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.