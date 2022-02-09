В Свердловской области будут судить водителя автобуса, механика и директора компании-перевозчика за смертельное ДТП, в котором погибло 8 человек

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх работников Нижнетуринского автотранпортного предприятия, оказывающего услуги по перевозке пассажиров по городскому маршруту в ЗАТО Лесной. Напомним, 10 июня 2021 года рейсовый автобус въехал в толпу людей, от полученных травм скончались 8 человек. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Водителя автобуса, механика и директора автотранспортного предприятия задержали.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, 10 июня 2021 года 57-летний водитель при приёме рейсового автобуса не удостоверился, что транспортное средство исправно. Выехав с территории базы, водитель следовал маршруту и делал остановки для посадки и высадки пассажиров. В посёлке Горный автобус на склоне развил скорость, не смог затормозить и пропустил нужный поворот. Кроме того обвиняемый выехал на участок дороги для одностороннего встречного движения и продолжил движение до ворот местного предприятия «Электрохимприбора», потеряв при этом управление.

«Водитель, в силу имевшихся у транспортного средства неисправностей, утратил контроль за инерционным набором автобусом скорости при движении по имеющей уклон проезжей части и произвёл столкновение с указанными воротами на территорию предприятия. Однако ворота, не имеющие останавливающей возможности, позволили автобусу продолжить движение по территории предприятия вплоть до его полной остановки за счёт естественных преград местности», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Второй обвиняемый, 62-летний механик по выпуску и приёму автомобилей автотранспортного предприятия, не провёл предрейсовый осмотр транспортного средства. Согласно материалам дела, он выпустил на маршрут автобус ПАЗ с технически неисправной тормозной системой.

«Кроме того, при перечисленных обстоятельствах обвиняемый удостоверил своей подписью заведомо ложный факт исправности выпускаемого транспортного средства в путевом листе, а также удостоверил своей подписью в соответствующем журнале заведомо ложный факт проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, в действительности его не проводя», — добавил Александр Шульга.

Третий обвиняемый, 68-летний директор транспортного предприятия, которое оказывало услуги по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту, вплоть до 10 июня 2021 года использовал неисправные автобусы. При этом контролирующие органы неоднократно привлекали сотрудников автопредприятия к административной ответственности, в том числе за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров. Руководитель транспортной компании никаких мер для устранения технических неполадок не предпринимал.

«В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров. Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, была временно приостановлена. Позднее цех возобновил работу в штатном режиме. В связи с произошедшей трагедией непосредственно после неё, по решению главы города Лесной Сергея Черепанова, в городе объявлялся траур», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Следствием СК России по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.