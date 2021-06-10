В Лесном автобус въехал в толпу людей. Есть погибшие и пострадавшие

Утром 10 июня в закрытом городе Лесном водитель автобуса сбил людей при въезде на территорию предприятия. По предварительным данным, шесть человек погибли, около 15 госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что у автобуса отказали тормоза, он сбил людей при въезде на территорию предприятия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших, проводят все необходимые процессуальные действия.

Водитель пояснил инспекторам, что у автобуса отказали тормоза. Двигаясь по маршруту с 50 пассажирами в салоне, при проезде Т-образного перекрёстка водитель съехал с дороги, на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на сотрудников, коротые шли с работы.

Пострадавшие будут госпитализированы в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения Минздраву оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в Лесном.

«Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесной. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф», — рассказали в департаменте информационной политики.

Прокуратура проверяет «Нижнетуринское автотранпортное предприятие», которому принадлежит автобус. Прокурор области Борис Крылов поручил проверить весь транспорт в регионе, который возит работников.