После ДТП в Лесном с 6 погибшими возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России после аварии в ЗАТО Лесной, где 6 человек погибли и 9 пострадали, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, сегодня около 7 часов утра рейсовый пассажирский автобус, принадлежащий Нижнетуринскому автотранпортному предприятию, потерял управление из-за отказавших тормозов, протаранил ворота промышленного предприятия и сбил людей, идущих на работу.

«От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Ещё несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом. За рулём находился гражданин Зелев 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 — категории “Д”. Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по статьям 11.23 и 12.29 КоАП РФ. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет. В настоящее время в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация. В Лесной вылетели три вертолёта, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых — в клиники Екатеринбурга и одного — в Озёрск, что в Челябинской области», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент личности погибших установлены. На месте происшествия работает усиленная следственная группа следственного отдела по ЗАТО город Лесной СК России.

«В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе следователей следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СК России. По указанию руководителя регионального следственного управления на место происшествия направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и документы, истребована и анализируется документация относительно осуществлявшейся перевозки граждан транспортом, проводятся допросы пострадавших и очевидцев случившегося», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, сейчас назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские (для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан).