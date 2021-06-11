В Лесном по делу о ДТП с автобусом задержали механика и директора автопредприятия, выпустивших автобус в рейс

В Лесном ещё двух человек задержали в статусе подозреваемых по делу об аварии с автобусом, в которой погибли семь человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Помимо 56-летнего водителя автобуса, о задержании которого сообщалось ранее, задержаны 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Кроме того, органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточнённым данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров. Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, унесшее жизни семи человек, была временно приостановлена. Сейчас цех возобновил работу в штатном режиме. По решению главы города Лесной Сергея Черепанова в городе объявлен траур. Все увеселительные мероприятия отменены. Для соединения возбуждённых МВД и СКР уголовных дел в одно, с учётом повышенного общественного резонанса и с целью исследования всех обстоятельств аварии в совокупности, уголовное дело из полиции по согласованию с органами прокуратуры передано в региональный СКР», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, авария произошла накануне около 7:20 утра. Водитель служебного автобуса наехал на сотрудников комбината, которые шли на работу. В момент ДТП погибли шесть человек, девять пострадали, одна из пострадавших позже скончалась в больнице. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.