В Качканаре выставили на продажу металлургический завод «Металлист»

Владельцы Качканарского металлургического завода «Металлист» выставили предприятие на продажу в сервисе объявлений «Авито».

«Завод по производству изделий из чугуна, изделий из марганцевой стали, а так же хромомолибденовой стали, железнодорожное литьё, горнодобывающего и иного оборудования в том числе производство тюбингов, винтовых свай, ковшей для горных экскаваторов и зубьев для них, а так же любое иное оборудование на высокоточном и новом оборудовании, производства Италии, Германии, Англии. Имеет лидирующие позиции на рынке литья и стабильные заказы среди горнодобывающих компаний. Максимальная ежемесячная производительность 2500 тысяч тонн. Объём литья до 30000 тонн в год, выручка — 3 миллиарда в год. Завод в идеальном состоянии и с новейшим оборудованием. Стоимость некоторых станков и линий достигает до 500 млн рублей», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).

Владельцы готовы продать завод со всем оборудованием и зданиями за 3,25 млрд рублей.

Напомним, с 2017 года у завода «Металлист» возникают проблемы с выплатой работникам заработной платы. В ноябре 2017 года из-за долгов по зарплате было возбуждено уголовное дело, а в декабре того же года у предприятия арестовали вертолёт. В марте 2018 года рабочие завода объявили о планах выйти на митинг, после чего в ситуацию пришлось вмешаться региональному министру промышленности и Следственному комитету. Только после этого руководство выплатило 53 млн рублей долгов по зарплате. Полностью рассчитаться с работниками завод смог только к концу апреля 2018 года.